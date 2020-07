Sorteggi Champions League LIVE, si compone il tabellone della fase finale

Sorteggi Champions League – Grande attesa per i sorteggi di Champions League. La competizione è pronta ad entrare nel vivo. Dopo lo stop forzato, a Nyon si comporrà il tabellone della fase finale. All’appello mancano quattro quarti di ritorno, in programma tra il 7 e l’8 agosto prossimo: Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0), Barcellona-Napoli (andata 1-1), Manchester City-Real Madrid (andata 2-1) e Juventus-Lione (andata 0-1). Il sorteggio vedrà dunque coinvolte 12 squadre e non 8. E ci saranno diverse incognite. Le certezze sono le quattro squadre già qualificate: Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain.

Si tratterà di un sorteggio integrale. Non sono infatti state previste teste di serie e sono ammessi i confronti tra squadre della stessa federazione, così come quelli tra società che si sono già affrontate nella fase a gironi. In tutto saranno 3 le estrazioni: la prima per decidere quali saranno le sfide dei quarti di finale; la seconda per creare il tabellone che porterà alla finale; la terza per stabilire da quale lato del tabellone arriverà la finalista che giocherà “in casa”. Ricordiamo che le partite saranno tutte ad eliminazione diretta e, a meno di nuove comunicazioni, a porte chiuse o con un limitato numero di spettatori. Le gare della Final Eight si disputeranno tutte a Lisbona, utilizzando lo Stadio da Luz del Benfica (che ospiterà anche la finale) e lo Stadio José Alvalade dello Sporting.

