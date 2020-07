Un fatto di cronaca avvenuto il 24 maggio su cui in questi giorni la Questura ha fatto partire le denunce. Più di un mese, tre uomini hanno aggredito due persone in un bar. Questi ultimi li avevano guardati male dopo che i tre uomini avevano fatto il loro ingresso con il saluto nazista accompagnato da “Heil Hitler”. I tre uomini, oltre che militanti in ambienti della destra radicale, fanno anche parte del gruppo Ultras del Treviso Calcio.