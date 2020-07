Torino, scoppiano altri due casi dopo la partita contro la Fiorentina

Il Torino è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la situazione dal punto di vista della salvezza sembra comunque preoccupante. Ma la stagione non è stata entusiasmante, anzi ben al di sotto delle aspettative. Non sono mancati i momenti di tensione anche all’interno del gruppo, gli ultimi sono circolati nella giornata di oggi. Uno riguarda Simone Zaza, l’ex Juventus è uscito contrariato nella partita contro i viola, dirigendosi direttamente negli spogliatoio senza passare dalla panchina.

Ma l’episodio più caldo è quello che vede protaginista Armando Izzo. Il difensore non era nemmeno in panchina nella sfida contro gli uomini di Iachini, il Torino ha specificato l’assenza con un ‘trauma distorsivo al ginocchio destro’. Come riporta TuttoSport è invece scoppiato un caso, Izzo sarebbe insoddisfatto della situazione e a fine stagione chiederà la cessione.