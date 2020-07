Barcellona, dopo due pari arriva la risposta al Real Madrid: poker in casa del Villarreal

Dopo due pareggi consecutivi, i problemi extra campo e le voci su Messi, con annesso il primo posto in classifica perso, il Barcellona torna a vincere e risponde al Real Madrid vittorioso pomeriggio di misura a Bilbao. 1-4 in casa del Villarreal in una gara che già all’intervallo aveva regalato quattro reti. Blaugrana avanti già al 3′ l’autorete di Torres, ma arriva al quarto d’ora la risposta di Moreno. Il pari dura poco: Suarez al 20′ e Griezmann al 45′ portano i catalani sull’1-3 prima del duplice fischio. Ci pensa Ansu Fati a chiudere tutto all’86’.