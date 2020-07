Ecco chi è Wilfried Singo: il baby talento del Torino già pronto per il salto di categoria

La stagione che sta per concludersi ha regalato poche soddisfazioni al Torino. Il club granata ha raggiunto la salvezza, ma il percorso può essere considerato negativo. Solo due calciatori hanno effettuato un percorso all’altezza, si tratta del portiere Sirigu e dell’attaccante Belotti, per il resto la dirigenza dovrà fare delle valutazioni. Una nota positiva dell’ultima partita contro la Roma è stato Wilfried Singo, giovane talento dei granata protagonista della rete del 2-3, ma che non ha permesso di conquistare un risultato positivo. Il classe 2000 si è messo in mostra come uno dei migliori calciatori in prospettiva, può diventare grande nel giro di qualche anno, ha le potenzialità per confermarsi in prima squadra e riuscire a fare la differenza.

Ecco chi è Wilfried Singo

Wilfried Singo è un classe 2000 della Costa d’Avorio. Ha iniziato la carriera Denguélé, i bravi osservatori granata hanno scovato un calciatore che diventerà sicuramente un ottimo giocatore. Si tratta di un difensore molto bravo in marcatura che può rappresentare un vero e proprio jolly per le sue qualità di adattamento. Può giocare in difesa nei tre centrali, nei due centrali oppure da esterno destro, stesso ruolo a centrocampo in caso di 3-5-2. E’ dotato fisicamente, ma riesce ad avere il giusto scatto per muoversi su tutta la fascia. E’ preso in considerazione anche dalla Nazionale Under 20. Viene definito come un difensore ‘elegante’, il lavoro più importante dovrà essere fatto dal punto di vista della qualità, la fase d’impostazione è il fondamentale da migliorare.