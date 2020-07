Che bella notizia! Zaniolo torna tra i convocati della Roma

Abbiamo ancora negli occhi le immagini di Zaniolo che esce dolorante dal campo. Era gennaio, si giocava Roma-Juventus, e di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. Anzi, non solo quella. Zaniolo non avrebbe terminato la stagione e per gli Europei era molto difficile recuperasse. Poi tutto il trambusto successivo ed ecco qua: il giovane talento giallorosso può concludere il torneo. “Merito” – che parolone! – del Coronavirus, che ha fatto slittare il campionato. E così, l’ex Inter, può tornare a giocare. Nella lista ufficiale dei convocati diramata da Fonseca per la sfida di domani a Napoli, infatti, c’è anche lui. Con la speranza, per Zaniolo, per la Roma e per i tifosi, che a questa buona notizia possa anche seguire un cambio di rotta nei risultati. Per noi italiani, intanto, già questa è una grande news. Ah, gli Europei sono stati rinviati alla prossima estate…