Zé Maria, l’unico allenatore ad essere stato esonerato due volte in una settimana dalla stessa squadra

Josè Marcelo Ferreira, in arte Zé Maria, compie oggi 47 anni. Inizia a giocare in patria con Portuguesa, Sergipe, Ponte Preta e Flamengo. Nel 1996 passa al Parma. Nel 1998 viene ceduto al Perugia, che lo spedisce subito in prestito al Vasco da Gama. Nel 2000, però, torna in Umbria. Da quel momento colleziona oltre 130 partite nel nostro campionato, la storica vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 e sopratutto gol, cross e assist. Arriva la chiamata dell’Inter. Due discrete stagioni, poi va al Levante. Esperienze con Sheffield Utd, Portuguesa e Città di Castello per chiudere la carriera da calciatore.

Decide di restare a vivere in Italia, dove fonda una scuola calcio per bambini, di cui è socio e inizialmente anche allenatore (Zé Maria-Virtus Foligno). Nel 2010 frequenta uno stage ad Appiano Gentile, tenuto da Mourinho: la volontà di diventare allenatore è sempre più decisa. Nel marzo 2010 fa ritorno al Città di Castello (nel frattempo, promossa in Serie D), questa volta come allenatore: chiude all’11º posto il girone E. Qualche mese dopo, in agosto, comincia il campionato alla guida del Catanzaro, ma è presto esonerato. Anche con i romeni del Ceahlaul non va meglio. Buone, invece, le esperienze in Kenya con il Gor Mahia (vittoria della coppa nazionale) e in Albania con il Tirana, promozione e vittoria della Supercoppa nazionale.

L’ex terzino di Perugia e Inter ha vissuto un’esperienza tragicomica: unico allenatore ad essere stato esonerato due volte in una settimana dalla stessa squadra. È successo in Romania, dove la dirigenza della squadra ha dimostrato di non avere le idee molto chiare: Zé Maria, infatti, è stato mandato via, richiamato e poi nuovamente esonerato, in appena 5 giorni.