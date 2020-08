L’Arsenal vince il Community Shield, Liverpool KO ai rigori: sedicesimo trionfo per i Gunners

E’ dell’Arsenal il primo trofeo della nuova stagione del calcio inglese, che si aggiudicano il Community Shield (disputato tra i campioni d’Inghilterra e trionfatori in FA Cup) battendo il Liverpool ai calci di rigore, dopo l’1-1 maturato al termine dei tempi regolamentari. Partita divertente. La squadra di Arteta gioca meglio nel primo tempo, dopo un gol annullato a van Dijk per fuorigioco. Ad aprire le marcature è un gran destro a giro di Aubameyang da fuori area. Nketiah sfiora il raddoppio, ma Alisson salva i suoi. Nella ripresa molto più Liverpool. Firmino sfiora il pari con un tiro dalla distanza. Minamino trova la rete dell’1-1 con un inserimento in area di rigore. Qualche minuto dopo è Mané a divorarsi il gol vittoria sparando addosso a Martinez da pochi passi. Per assegnare il trofeo sono necessari i calci di rigore. L’errore decisivo è di Brewster, che colpisce la traversa.