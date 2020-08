Atalanta, Hateboer annuncia l’addio: “il mio ciclo è finito”

Un addio un pò a sorpresa. Per i tempi e per la decisione di abbandonare l’Atalanta dopo lo splendido percorso in campionato e Champions League. Hateboer lascia l’Atalanta, la conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato.

Intervistato dai giornalisti olandesi di Voetbal International, il calciatore ha confermato “All’Atalanta in questi tre anni abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, ma credo sia difficile migliorarsi ancora. La carriera di un calciatore è corta, e ho voglia di fare una nuova esperienza: il mio ciclo a Bergamo è finito”. Adesso è alla ricerca di una nuova esperienza, le richieste non mancano, soprattutto dall’estero, ma non sono da escludere soluzioni in Serie A.