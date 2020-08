Atalanta, Ilicic ringrazia i compagni per il supporto e si complimenta per il traguardo raggiunto: “Grandi”

Al termine del match perso contro l’Inter, l’Atalanta si è riunita in campo per una foto di gruppo e per festeggiare la qualificazione in Champions League. Nella foto è spuntata una maglia di Josip Ilicic, out da molte settimane e attualmente in Slovenia per problemi personali. Il fantasista della Dea è tornato a postare sui social dopo una ventina di giorni dall’ultima volta e si è voluto complimentare con i compagni e ringraziare tutti per il supporto e l’affetto mostratogli in questo momento difficile. “Grandi” il commento di Ilicic alla foto, accompagnato da un cuore.

