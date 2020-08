Barcellona, accoglienza da incubo in città: “Fuori, mercenari. Vergogna!”

Una debacle storica per il Barcellona. L’8-2 rimediato nei quarti di Champions contro il Bayern Monaco fa riflettere. Pensano meno i tifosi che hanno preso l’eliminazione di pancia. Accoglienza da incubo per i calciatori blaugrana, di rientro da Lisbona. Diversi striscioni polemici affissi fuori dalla Ciudad Deportiva: “Dirigenti e giocatori, la vergogna in 121 anni di storia”, recita uno di questi. In un altro la scritta “Fuori, mercenari“. Striscioni che fanno seguito agli insulti pronunciati dai tifosi presenti sotto l’hotel in cui soggiornavano i blaugrana in Portogallo.