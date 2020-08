Barcellona-Napoli, il retroscena su Messi: “non facciamo gli stronzi, possiamo fare 8 gol”

Il Barcellona ha vinto senza grossi problemi contro il Napoli, i blaugrana hanno staccato il pass per i quarti di finale in Champions League, 3-1 il risultato finale. Il grande protagonista del match è stato come al solito Leo Messi, l’argentino ha preso la squadra sulle spalle con gol e grandi giocate.

Nel frattempo emerge un retroscena su un discorso proprio di Messi alla squadra, all’intervallo della partita: “adesso dobbiamo andar fuori forti. Non facciamo gli str***i adesso eh, abbiamo due gol di vantaggio. Giochiamo tranquilli più che mai che gliene facciamo otto”, riporta il quotidiano spagnolo As.