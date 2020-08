Calciomercato Atalanta, Zapata corteggiato da mezza Europa: ecco il prezzo minimo per cui può partire

Calciomercato Atalanta – Altra stagione ad alti livelli e altra estate di corteggiamenti, ammiccamenti, interessi e nulla più. Duvan Zapata è e rimane sempre uno dei punti fermi in casa Atalanta. La scorsa stagione è risultato tra gli intoccabili anche perché nessuna delle società che ha preso informazioni su di lui era disposta a spendere la cifra richiesta dal club orobico.

Quest’anno, però, qualcosa è cambiato. Gli interessi ci sono sempre ed aumentano, ma non si va oltre. Come scrive la Gazzetta dello Sport, oltre alla Juve ci sono anche altre big europee: valutazioni sul colombiano sono state fatte dall’Atletico Madrid e da alcune squadre inglesi. La situazione? Potrebbe essere, come detto sopra, uguale a quella della scorsa estate. Il motivo risiede ancora una volta nella richiesta della società bergamasca: 50-55 milioni, riferisce la rosea, non meno di questo. Una cifra leggermente inferiore a quella di un anno fa ma comunque fuori portata – anche considerando l’età – per le squadre italiane. E che rischia di allontanare, ancora una volta, le squadre che per ora, nei suoi confronti, non sono andate oltre un pour parler.