Calciomercato Crotone, i calabresi guardano in casa Inter: due gli obiettivi

Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone neopromosso in Serie A, ha parlato di calciomercato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Due, in particolari, gli obiettivi dei calabresi in casa Inter: “Agoumé ed Esposito? Sono due giocatori che ci piacciono. Esposito ha giocato anche in Champions League, Agoume è uno dei giovani più promettenti. Secondo me potrebbero fare bene anche qui, ma ancora non c’e’ nessuna trattativa. Più avanti vedremo”.

Tra i calciatori da trattenere, invece, ci sono Simy e Benali: “Simy è un giocatore che ho nel cuore. Da quando è arrivato sono stato uno dei pochi che credeva in lui, che lo ha stimolato e che gli è stato vicino. E’ un uomo eccezionale, si è preso anche fischi e insulti. Adesso è il suo momento, lo ripeto: è un grande uomo, oltre che un grande calciatore. Benali un giocatore che per noi è un punto di riferimento, un titolare inamovibile. Cercheremo di trattenerlo. Poi dipenderà anche dal calciatore e dal suo agente”.