Calciomercato Fiorentina: beffa Thiago Silva, ma altre due trattative sono in stato avanzato

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Beffa sul mercato in casa Fiorentina. Il difensore Thiago Silva, reduce dalla finale di Champions League con la maglia del Psg. Al fischio finale il brasiliano ha confermato l’addio al club francese, si è subito messo alla ricerca di una nuova squadra. E l’accordo è stato già raggiunto. Nella giornata di oggi è arrivata l’intesa con il Chelsea per il biennale, niente da fare per il club viola.

Il presidente Commisso non è rimasto a guardare e si è avvicinato a chiudere due trattative molto importanti, un centrocampista ed un attaccante. Per la mediana è vicino Lucas Torreira dell’Arsenal, seguito anche dal Torino, l’ex Sampdoria è avviato a diventare un calciatore della Fiorentina. Per il ruolo di centravanti è stato scelto Piatek, per il polacco mancano gli ultimi dettagli.