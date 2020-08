Catanzaro, UFFICIALE il nuovo allenatore: è Antonio Calabro

Nicola Antonio Calabro è il nuovo allenatore del Catanzaro. L’ex tecnico della Viterbese ha firmato un contratto biennale con i giallorossi. Prende il posto di Gaetano Auteri. Di seguito il comunicato ufficiale del club calabrese.

“Pugliese, classe 1976, Calabro comincia la sua carriera di allenatore a Gallipoli, vincendo il campionato di Eccellenza nella stagione 2013/2014. L’anno successivo arriva a Francavilla dove si impone sia nel campionato di Eccellenza, vincendo anche la Coppa Italia di categoria, che in quello di serie D, regalando ai pugliesi l’ingresso nel calcio professionistico: nel primo anno di serie C la Virtus Francavilla arriva quinta, disputando i play-off. Per Calabro si aprono poi le porte della serie B: siede sulla panchina del Carpi, concludendo il campionato a metà classifica. Nel gennaio del 2019 arriva a Viterbo e porta i laziali alla finale di Coppa Italia di Serie C. Lo scorso anno, dopo essersi dimesso a inizio stagione per motivi familiari, dal mese di novembre è tornato a guidare i gialloblù, che hanno chiuso il torneo al dodicesimo posto”.