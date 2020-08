Combine con il Bitonto, il Picerno: “siamo estranei”

Il Picerno non ci sta ed alza la voce, il club è tranquillo nonostante il deferimento per la presunta combine contro il Bitonto. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. “L’AZ Picerno Srl, a seguito dell’atto di deferimento ricevuto in merito al procedimento che la vedrebbe coinvolta in una presunta combine nella partita disputatasi il 5 maggio 2019 contro il Bitonto, dichiarando la più totale estraneità ai fatti contestati, è certa di far valere la assoluta infondatezza delle accuse mosse dinnanzi agli Organi Competenti.

A tal fine, comunica che ai legali della Società è stato altresì richiesto di agire in tutte le sedi ritenute opportune nei riguardi di chiunque riporti notizie false e tendenziose, volte esclusivamente a ledere l’immagine del Club.

La Società, concentrata sulla nuova stagione sportiva, sta portando avanti ogni attività finalizzata al miglioramento organizzativo e tecnico della rosa per raggiungere obiettivi sempre più importanti”.