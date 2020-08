Diego Costa, la confessione agli amici: lascia l’Atletico per trasferirsi a… Milano

Una notizia che arriva direttamente dall’estero e che ha movimentato la giornata di mercato. E’ ancora in corso la Champions League, non sono mancate le grandi sorprese. Una di queste è stata l’eliminazione dell’Atletico Madrid contro il Lipsia, brutta prestazione per la squadra di Simeone e stagione ben al di sotto delle aspettative. Si sta già pensando alla prossima stagione, già circolano le prime voci di mercato. Una riguarda il futuro di Diego Costa e viene tirata in ballo anche la Serie A.

Secondo quanto riporta Cadena Cope, l’ex Chelsea avrebbe rivelato ad alcuni amici l’ipotesi di un suo clamoroso approdo in Italia, esattamente a Milano. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2021. Sembra comunque da escludere l’ipotesi Inter dopo il passato burrascoso con il tecnico Conte, più facile la pista Milan ma probabilmente solo in caso di mancato accordo con Ibrahimovic. Una situazione che, al momento, non sembra dunque caldissima.