Un fulmine ha ucciso 10 ragazzi durante una partita di calcio. E’ accaduto in Uganda, come si legge sul sito della Bbc, nell’area della città di Arua. I ragazzi stavano giocando quando la pioggia battente li ha costretti a fermarsi e a cercare riparo in una struttura coperta da un tetto di paglia. Nove ragazzi, di età compresa tra 13 e 15 anni, sono morti sul colpo. Il decimo è deceduto durante il trasporto nell’ospedale più vicino, dove sono ricoverati altre 3 giovanissimi.