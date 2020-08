Aveva dato del “terrone di m…” a Gattuso, ma ora si scusa: “Mio comportamento inopportuno”

Ieri la bufera, qualche parola di troppo e la maxi rissa. Oggi le scuse. Dietrofront dell’uomo che ha dato a Gattuso, nel concitato finale di Napoli-Lazio, del “terrone di m...”, scatenando l’ira e la rabbia del tecnico azzurro. Si tratta di Alex Maggi, fisioterapista del club biancoceleste.

“Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso – ha detto – Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta”.