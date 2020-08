Gol Cristiano Ronaldo, rete pazzesca del portoghese contro il Lione [VIDEO]

GOL CRISTIANO RONALDO – Si sta giocando la partita degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione, sfida fondamentale per la stagione dei bianconeri. Inizio di partita difficile per la squadra di Sarri che passa in svantaggio con un rigore completamente inventato e trasformato da Depay. Nel primo tempo i padroni di casa trovano il pareggio con un altro penalty generoso, Cristiano Ronaldo non sbaglia. Il portoghese prende per mano i bianconeri e con un tiro incredibile da lontano trova il gol del vantaggio. In basso ecco il video.