Serie A, scelta la data di partenza per la prossima stagione: si inizia il 19 settembre

E alla fine hanno deciso. Niente partenza ad ottobre, niente Serie A spezzettata in più gironi. Solo una settimana in più rispetto a quanto inizialmente concordato. Come scrive l’Ansa, la stagione 2020-2021 del massimo campionato italiano comincerà il 19 settembre. E’ la data scelta dalla Lega al termine del Consiglio riunitosi oggi. Rispetto alla scelta del 12 settembre, dunque, slitta soltanto di una settimana il ritorno in campo dopo l’anomalo finale dell’ultima stagione, conclusasi ieri. La fine è invece prevista per il 23 maggio, in modo da permettere la preparazione in vista degli Europei. Non si giocherà tra Natale e Capodanno, ma nel weekend del 2-3 gennaio 2021.