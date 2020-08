Inter, alto tradimento di Vidal: “Juventus? Se mi chiamano…”

Arturo Vidal è un grande obiettivo di calciomercato dell’Inter. Si tratta di una richiesta del tecnico Antonio Conte che lo vorrebbe per il centrocampo della prossima stagione. Il cileno è interessato, ma schiaccia l’occhio alla Juventus. Nel corso di una chiacchierata con lo youtuber Daniel Habif, Arturo Vidal ha parlato dei due club. Sulla Juventus: “sono stati quattro anni spettacolari. E’ stato un passo importante per la mia crescita. La Juve arrivava da un settimo posto e fu una sfida a livello tattico, in un paese diverso dalla Germania, con giocatori di primo livello e la sfida di diventare un calciatore importante in Italia. E grazie a Dio con lavoro e fatica sono riuscito a conquistare quattro scudetti, diventare importante e segnare tanto. Pirlo? Era incredibile quando giocava, immagina come allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamano sono contento, ma bisogna stare tranquilli. Se succede, succede. Ho molto affetto per la Juventus e per Andrea”.

Sull’Inter: “Conte come allenatore è una macchina, tatticamente è il numero uno. Mi ha adattato alla sua idea e ha dovuto cambiare un po’ il suo sistema”.