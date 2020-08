Inter, Conte al settimo cielo: “bravi ragazzi, adesso testa alla semifinale”

Successo ai quarti di finale di Europa League per l’Inter contro il Bayer Leverkusen, i nerazzurri hanno staccato il pass per la semifinale. Al termine del match ha parlato Antonio Conte, ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Vittoria meritata, bravi ragazzi. C’è grande soddisfazione. Potevamo gestire meglio la gara, invece poi la partita è stata in bilico. Non che abbiamo sofferto tanto, ma comunque saremmo stati più tranquilli con uno o due gol in più. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno mostrato la voglia e la volontà di dimostrare che quello che stanno facendo è qualcosa di veramente importante. Dobbiamo essere contenti ma già da dopodomani dobbiamo iniziare a preparare la partita e a studiare i nostri avversari”.

Su Lukaku: “È difficile parlare dei singoli dopo una tale prestazione di squadra. Romelu sta facendo una stagione importante, supportato da tutta la squadra. Se la squadra c’è emergono poi anche le qualità individuali. Sono contento per Lukaku perché merita tutto questo, ma lui deve ringraziare la squadra perché lo mette in condizione di esprimersi al meglio”.