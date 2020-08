Inter, entusiasmo Zhang: “speriamo di festeggiare insieme il primo trofeo”

L’Inter torna in una finale europea a distanza di 10 anni dal Triplete. La squadra di Antonio Conte si giocherà l’ultimo atto di Europa League contro il Siviglia. E’ una ghiotta occasione per la squadra nerazzurra di conquistare un trofeo comunque prestigioso. E’ stato svolto un lavoro importante che ha messo le basi anche per la prossima stagione.

Grande entusiasmo anche da parte di Zhang Jindong, messaggio per la squadra direttamente dalla Cina. “Speriamo tutti che l’Inter in finale di Europa League ci renda nuovamente felici – ha detto nel discorso trasmesso dall’emittente di proprietà, PPtv-. Speriamo di poter festeggiare insieme il primo trofeo da quando Suning ha comprato la squadra”.