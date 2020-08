Inter-Getafe, formazioni ufficiali: c’è Lautaro al fianco di Lukaku

Inter-Getafe, formazioni ufficiali – L’Inter ha concluso al meglio il campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte è riuscita a chiudere al secondo posto alle spalle della Juventus. Adesso il ritorno in campo anche in Europa League, l’intenzione è quella di arrivare il più lontano possibile e provare a vincere un trofeo. Di fronte un avversario inferiore dal punto di vista tecnico ma che non deve essere comunque sottovalutato, il Getafe. Il club italiano si affida a Lautaro Martinez al fianco di Lukaku, a centrocampo c’è Barella con Brozovic e Gagliardini. Ecco le scelte dei due allenatori.

Inter-Getafe, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro​

GETAFE (4-4-2): Soria; Damian, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Timor, Cucurella; Maksimovic, Mata.​