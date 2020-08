Juve, operazione perfettamente riuscita per de Ligt: i tempi di recupero

Intervento perfettamente riuscito per Matthijs de Ligt. Il difensore della Juve, che compie oggi 21 anni, è andato “sotto i ferri” a Roma per risolvere il problema alla spalla che lo ha tormentato nell’ultimo periodo di campionato. Con lui c’erano la fidanzata Annekee Molenaar e il dottor Luca Stefanini, medico del club bianconero: dopo l’intervento de Ligt dovrà seguire un protocollo riabilitativo di circa tre mesi. Il suo ritorno in campo è previsto dunque a novembre. Di seguito il comunicato ufficiale della Juve.

“Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi”.