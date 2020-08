Juve, vertiginoso crollo in Borsa: -11,6% dopo l’arrivo di Pirlo in panchina

Fine settimana particolarmente movimentato per la Juventus, tra eliminazione in Champions League, esonero di Sarri e arrivo di Pirlo in panchina. E anche la Borsa ne ha risentito. Il titolo dei bianconeri ha infatti perso l’11,6%. A pesare sono il mancato accesso alle Final Eight di Lisbona, la mancanza di introiti, gli stipendi. Oltre a quelli dei calciatori, ci sarà da mettere in conto l’ingaggio di Sarri per altre due stagioni. Ora la Juve proverà a svecchiare la rosa con un doppio obiettivo: aprire un nuovo ciclo, ma anche alleggerire il monte ingaggi.