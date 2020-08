Juventus, l’agente di Dybala allo scoperto: “ho letto cose completamente false…”

Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora alla Juventus. E’ quanto emerso dalle dichiarazioni dell’agente del calciatore che ha deciso di mettere un punto esclamativo dopo le ultime voci su un possibile addio e sulle richieste di aumento di ingaggio. “Ho letto – spiega il procuratore Jorge Antun, – cose completamente false in questi giorni. Dybala è un giocatore della Juventus, è felice di esserlo e lavoriamo con la società bianconera per rinnovare il contratto con la solita predisposizione di sempre”. I bianconeri puntano tanto sulle qualità di Dybala, ma starebbero pensando ad una cessione per una questione di bilancio. L’argentino è l’unico in grado di portare nelle casse del club bianconero una buona cifra, oppure può rientrare in qualche scambio di prestigio. Ma la conferma si avvicina, almeno secondo le parole dell’agente.