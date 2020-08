Juventus, l’indizio di Cristiano Ronaldo: “avanti per il mio terzo Scudetto”

“Sono felice di aver vinto gli ultimi due dei nove scudetti di Serie A della Juventus! Alcune persone penseranno che sia stato facile, ma non lo è stato! Anno dopo anno con talento, dedizione e duro lavoro si è in grado di raggiungere i propri obiettivi e diventare migliore di prima! Avanti per il mio terzo Scudetto!”. E’ il post pubblicato sul profilo Instagram da Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus dopo la vittoria del nono scudetto consecutivo. Il portoghese ha allontanato così le ultime voci di calciomercato, dal ritorno al Real Madrid al Newcastle. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2022, l’obiettivo è provare a vincere la Champions, magari già da questa stagione. Ma la prossima stagione ci riproverà, sempre con la Juventus.