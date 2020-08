Lutto in casa Milan, addio ad un protagonista dello scudetto: “un abbraccio ai suoi cari”

Un nuovo lutto ha colpito il mondo del calcio, giornata triste per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri. E’ morto Sergio Tenente, centrocampista campione d’Italia 1961/62 con Nereo Rocco in panchina. Si è spento all’età di 80 anni, il club italiano ha deciso di rendere omaggio ad un calciatore che ha partecipato ai successi del Diavolo. Ecco il messaggio pubblicato sui social. “È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d’Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’ACMilan”. Non sono mancati i messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio e dello sport per una figura che ha dato sempre tutto in campo.

È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d’Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’#ACMilan

Our deepest condolences go out to the family of Sergio Tenente, one-time Rossonero and part of the 1961/62 Scudetto squad, who passed at the age of 80 pic.twitter.com/gv3nsMTPFh

— AC Milan (@acmilan) August 2, 2020