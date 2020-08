UFFICIALE, tra Matuidi e la Juventus è addio: risoluzione del contratto

“Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti (3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana), Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto“. Questa la prima parte del comunicato con cui la Juve, nel suo sito ufficiale, comunica l’addio con Blaise Matuidi. Il centrocampista francese era considerato tra i partenti, fuori dal progetto tecnico del neo allenatore Andrea Pirlo e già da qualche giorno con la valigia in mano. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: è il secondo calciatore del nuovo corso a salutare dopo Pjanic.

“Essere stato un membro della famiglia Juventus è un sogno che si avvera, un onore – ha scritto Matuidi sul profilo ufficiale Instagrm – Ho scoperto un’istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14 🤍🖤. Grazie Juventus, grazie davvero 🙌🏾”.