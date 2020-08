Milan, l’esito del tampone di Ibrahimovic

Il Milan ha piazzato il colpo Tonali e trovato l’accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. E’ previsto per domani l’Ibra-day, l’ultimo ostacolo è stato infatti superato: l’esito del tampone è stato negativo, ottime notizie per lo svedese che si candida ad essere un grande protagonista nella prossima stagione. Lo stesso risultato del test anche per i centrocampisti Kessie e Bennacer, secondo quanto riporta Sky Sport.

L’arrivo di Ibrahimovic a Casa Milan è previsto per lunedì 31 agosto alle 11, poi firmerà ufficialmente il contratto prolungandolo per una stagione. Nel pomeriggio il primo allenamento. Lo svedese è carico, l’obiettivo è confermarsi in grande spolvero.