C’è l’accordo per il rinnovo di Gattuso con il Napoli. E’ quanto riporta ‘Sportitalia’ in un tweet. L’incontro decisivo è andato in scena a Capri, dove l’allenatore si è ritrovato insieme al presidente Aurelio De Laurentiis per discutere dei dettagli. Sempre secondo ‘Sportitalia’, in settimana arriverà la firma fino al 2023 su un contratto da 1,6 milioni di euro a stagione più bonus. Gattuso, inoltre, avrebbe richiesto quattro rinforzi dal mercato estivo.