Napoli, Osimhen si presenta così: “voglio segnare alla Juventus”

Il Napoli punta tantissimo su Osimhen, il club azzurro è stato protagonista di un ottimo colpo di mercato e adesso si aspetta giocate decisive e gol. Il calciatore si è presentato. “Con De Laurentiis e Gattuso ho un ottimo rapporto, mi stanno dando dei consigli fantastici e mi fanno sentire a casa. Così come i tifosi. Ho accettato di venire qui dopo aver parlato con il mister e il presidente, per un giovane giocatore la motivazione è fondamentale”.

“Il trasferimento al Napoli rappresenta un grande salto. I soldi non mi interessano, voglio dare il mio meglio come calciatore. È un sogno che diventa realtà. Mi piace giocare da punta centrale, ma sarei felice di giocare in qualsiasi ruolo. Sono felice di essere qui con dei compagni fantastici. Razzismo? Prima ero scettico, poi ho visitato la città e il mio punto di vista è cambiato. Il razzismo è ovunque e Napoli non è una città diversa dalle altre. Non è un problema e con l’aiuto dei tifosi supererò ogni difficoltà”.

“Un gol alla Juve? Me lo hanno chiesto i compagni e i tifosi con cui sono in contatto. So che vanno pazzi per una rete ai bianconeri e voglio aiutare la mia squadra. Ce la metterò tutta”.