Dopo la positività registrata in casa Marsiglia, arrivano due sospetti casi di Coronavirus al Nimes. Come riportato dal club su Twitter ci sarebbero “due nuovi casi sospetti di Covid-19. Sono state applicate tutte le misure possibili, i dipendenti interessati sono stati posti in isolamento in attesa di nuovi esami. Il club ha deciso come misura di sicurezza di annullare il suo viaggio a Digione. Annullato l’incontro amichevole previsto per domani con la DFCO”.