Playoff Serie B, il Pordenone ipoteca la finale: Tremolada stende il Frosinone nella gara d’andata

Frosinone-Pordenone – Il Pordenone ha un piede e mezzo nella finale dei Playoff di Serie B. I neroverdi sbancano Frosinone grazie ad un gol di Tremolada. Primo tempo con poche occasioni. Dionisi ci prova per i ciociari, ma Di Gregorio è sempre attento. Molto più pericolosi gli ospiti con Ciurria e Burrai ad impensierire Bardi. Nella ripresa ancora Ciurria sfiora il gran gol da fuori area, risponde Dionisi dall’altra parte, ma i due portieri sono sempre attenti. Anche il neo-entrato Bocalon va ad un passo dal vantaggio per la squadra di Tesser. La sfida tra Bardi e Ciurria si rinnova poco dopo il 70′, ma ancora una volta è l’estremo difensore del Frosinone ad avere la meglio sul colpo di testa dell’attaccante del Pordenone. Al minuto 82 anche Bardi si arrende: il neo-entrato Tremolada spara in porta un sinistro di rara potenza e porta avanti i ‘Ramarri’. Nel finale annullato un gol a Salvi per fuorigioco di Ariaudo in precedenza. Al ritorno, in programma mercoledì, la squadra di Tesser potrà permettersi non solo di pareggiare ma addirittura di perdere 1-0 per andare in finale.