La confessione di David Silva: “Vado alla Lazio per vincere lo scudetto”

David Silva sempre più vicino alla Lazio. Lo spagnolo è impegnato in Champions League con il Manchester City ma, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle prossime stagioni giocherà con i biancocelesti. Durante la cena di squadra per festeggiare la qualificazione ai quarti avrebbe confidato ai compagni di voler andare alla Lazio per “vincere lo scudetto”. L’ennesimo obiettivo personale di una carriera costellata di successi. Triennale a quattro milioni di euro a stagione, bonus compresi e una serie di benefits che comprendono anche la possibilità di utilizzare un aereo privato per recarsi dalla famiglia in Spagna. Ma prima un altro obiettivo: provare a vincere la Champions con il City. Poi David Silva potrà concentrarsi sulla Lazio e sullo scudetto.