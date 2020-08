Riapertura stadi, Locatelli (CTS): “no, almeno dall’inizio…”

Il calcio si prepara anche per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di permettere il rientro allo stadio dei tifosi. Il mondo del pallone senza il pubblico ha dimostrato di non essere lo stesso, ma tutto dovrà essere organizzato in totale sicurezza per evitare il rischio contagio. E’ difficile aspettarsi il ritorno alla normalità da settembre, è quanto confermato da Franco Locatelli, medico presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico, come riporta bresciaingol.com.

“I tifosi potranno ritornare allo stadio? No, almeno all’inizio… Bisogna evitare di tornare al punto di prima – ha dichiarato – ed evitare i grandi assembramenti è una delle poche strade percorribili. Poi, man mano, vedremo…”.

Massimo Cellino non ci sta: “Perchè non pensare ad un utilizzo degli impianti al 50% e, al limite, con le mascherine? Altrimenti – ha affermato al Giornale di Brescia – ci dicano come tenere in piedi il sistema”.