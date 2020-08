Rigore Juventus-Lione, proteste furiose dei bianconeri: perché l’arbitro ha fischiato? [VIDEO]

Rigore Juventus-Lione – La Juventus è in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Maurizio Sarri chiamata a ribaltare il risultato dell’andata (1-0). Inizio di partita difficile per i bianconeri, a passare in vantaggio sono stati i francesi con un calcio di rigore trasformato da Depay. Tantissimi dubbi sul fischio, non si riesce a capire il motivo del fischio, l’intervento di Bentancur è sicuramente sul pallone. Non sono mancate giustamente le proteste della Juventus, il Var ha confermato il penalty. Una situazione molto strana e dubbia.

