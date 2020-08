Roma, ecco il primo colpo dell’era Friedkin: Pedro è sbarcato nella capitale

Lo si può definire il primo colpo dell’era Friedkin. Nel giorno del closing per il cambio di proprietà, Pedro è sbarcato a Roma. Atterrato alle 13 a Ciampino, lo spagnolo effettuerà le visite mediche e metterà la firma sul contratto, un biennale a tre milioni a stagione con opzione per il terzo anno. L’ex Barça, che era svincolato, dovrà recuperare per l’intervento alla spalla eseguito ad inizio agosto dopo la sub-lussazione subita nella finale di FA Cup contro l’Arsenal.

Il classe 1987, dopo tutta la trafila nelle giovanili blaugrana, ha fatto parte della prima squadra per 8 anni, vincendo tutto e anche da protagonista. Poi, nel 2015, il passaggio al Chelsea, che ha lasciato dopo la naturale scadenza del contratto. Ecco la sua descrizione nel dettaglio. Chi è Pedro e com’è fuori e dentro il campo.