Serie B, i verdetti non sono ancora definitivi: c’è in ballo il caso Trapani, può cambiare tanto per retrocessione e playout!

E’ andata in archivio la 38ª giornata del campionato di Serie B. Sono arrivati gli ultimi verdetti, però ancora non definitivi. Ma partiamo con ordine, dalle due certezze. Il Benevento e il Crotone hanno ottenuto la promozione nel campionato di Serie A, è stata anche definita la griglia dei playoff. Spezia e Pordenone entreranno in scena dal secondo turno, mentre dal primo saranno in campo Chievo-Empoli e Cittadella-Frosinone. La Juve Stabia si aggiunge al Livorno e disputerà la prossima stagione in Serie C, così come il Trapani. Ma sul club siciliano c’è un grosso punto interrogativo. L’8 agosto verrà discusso il ricorso al Coni contro la penalizzazione inflitta di 2 punti per il ritardo dei pagamenti di febbraio. Potrebbero verificarsi tre situazioni:

conferma dei due punti di penalizzazione e Trapani in C, playout Perugia-Pescara

1 punti restituito al Trapani e 3 squadre a 45 punti: Trapani, Pescara e Perugia, si procederebbe con la classifica avulsa.

– TRAPANI-PESCARA 1-0

-PESCARA-TRAPANI 1-1

-TRAPANI-PERUGIA 2-2

-PERUGIA-TRAPANI 1-2

-PESCARA-PERUGIA 2-2

-PERUGIA-PESCARA 3-1

LA CLASSIFICA AVULSA

TRAPANI 8 PERUGIA 5 PESCARA 2

In questo caso Pescara retrocesso e Trapani-Perugia ai playout

2 punti restituiti al Trapani. Pescara in Serie C, Perugia sicuramente ai playout con una tra Trapani, Cosenza e Ascoli.

-TRAPANI-COSENZA 2-2

-COSENZA-TRAPANI 2-2

-TRAPANI-ASCOLI 3-1

-ASCOLI-TRAPANI 3-1

-COSENZA-ASCOLI 0-1

-ASCOLI-COSENZA 3-2

LA CLASSIFICA AVULSA

ASCOLI 9 TRAPANI 5 COSENZA 2

Dunque Pescara in Serie C e playout Perugia-Cosenza.