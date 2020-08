Sfottò a Cristiano Ronaldo per la Scarpa d’Oro: “Donde está?”, e Sergio Ramos mette “mi piace”al VIDEO

Basta un “mi piace” sbagliato a scatenare la polemica. Sergio Ramos ha messo un like ad un filmato che prende in giro Cristiano Ronaldo. A pubblicare il video è stato Cristobal Soria, uno dei principali opinionisti della celebre trasmissione ‘El Chiringuito’. All’ex team manager del Siviglia Cristiano Ronaldo non è mai stato simpatico e Soria non è ha fatto un mistero. Uno dei suoi tormentoni è una canzoncina, ‘Donde está CR7?’, che viene intonata ogni volta che allo juventino le cose non vanno come dovrebbero. Ed ecco che il motivetto è tornato in auge alla notizia che CR7 non avrebbe vinto la Scarpa d’Oro. E il “mi piace” di Sergio Ramos dimostra che tra i due non corre più buon sangue. Diverse frecciate tra i due negli ultimi tempi e il mancato invito a Ronaldo al matrimonio dello spagnolo. E ora spunta anche questo sfottò…