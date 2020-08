Virtus Entella, ufficiale: Bruno Tedino è il nuovo allenatore

“La Virtus Entella comunica che Bruno Tedino sarà il nuovo allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva. Un caloroso benvenuto al neo allenatore da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella”. Con questa breve nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus Entella annuncia il nuovo allenatore, Bruno Tedino, che succede a Roberto Boscaglia, che tre giorni fa aveva rescisso ufficialmente il contratto con i liguri. Per Tedino c’è voglia di riscatto dopo la non entusiasmante esperienza al Teramo nel girone C di Serie C.