E’ stato stroncato da un infarto in allenamento. E’ morto così Michael Ojo, giocatore di basket 27enne. Stava effettuando un provino per essere tesserato dal Partizan Belgrado, quando è stato colto da un attacco cardiaco. Il centro aveva disputato la scorsa stagione con la Stella Rossa, collezionando un totale di 22 partite con 4.1 punti e 3.0 rimbalzi di media e debuttando anche in Eurolega. Nato a Lagos, in Nigeria si era formato negli Stati Uniti e nel 2017 era approdato in Serbia.