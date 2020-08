Tragedia nel mondo del calcio, portiere vola con l’auto in un torrente e muore

Incidente mortale tra Caldogno e Maddalene di Vicenza, dove un’auto si è immersa nel torrente Orolo dopo essere finita fuori strada cadendo in prossimità del ponte. A morire sul colpo è stato Davide Pilotto, un giovane di 23 anni conosciuto negli ambienti del calcio dilettantistico vicentino: ricopriva il ruolo di portiere nell’Isola Castelnovo. A riportare la drammatica notizia è ‘L’Eco Vicentino’. Prima ancora Pilotto aveva giocato nel Maddalene, nel Malo e nel Caldogno, dove era cresciuto. Ferita in maniera grave un’amica della vittima, estratta in extremis dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia e che risulta in gravi condizioni di salute. Non si conoscono le dinamiche dell’incidente, ma non ci sarebbe il concorso di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogru per recuperare la vettura ribaltata nel corso d’acqua. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica del sinistro.