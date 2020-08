“Vai via dall’Inter”, Brozovic risponde così: “speriamo”. Altro caso per i nerazzurri

Scoppia un nuovo caso all’Inter. Si tratta di Marcelo Brozovic, il centrocampista sembra destinato ad andare via in questa sessione di calciomercato. Oggi è andato in scena un botta e risposta su Instagram, il croato ha risposto per le rime e fornito indicazioni sul suo futuro. “Buone vacanze mezzo giocatore. Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano”. La risposta del calciatore? “Speriamo”.

In casa Inter deve essere risolto il problema Antonio Conte, ma adesso è scoppiato questo nuovo momento di tensione. Evidentemente Brozovic non è rimasto soddisfatto dell’ultima stagione e dovrebbe andare via. Il calciatore potrebbe essere inserito in qualche altra trattativa come contropartita. La valutazione è comunque molto alta e non mancano le offerte dalla Premier League. In entrata c’è Tonali, più un’altra mezz’ala.