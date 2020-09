Borini si diploma, promosso con 65/100: “fardello che mi portavo dietro”

Fabio Borini è riuscito a prendere il diploma da geometra all’Istituto Vangioni di Menaggio. Il calciatore svincolato è riuscito a dare l’esame dopo lo slittamento a causa dell’emergenza Coronavirus. Adesso inizierà l’Università, studierà Architettura in attesa di trovare una nuova squadra.

Ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex Hellas Verona ha dichiarato: “Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro, vorrei ringraziare il mio tutor Mirko Giarrusso. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta”.