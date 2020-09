Calciomercato, colpo di scena Godin: è vicino al Cagliari

Clamorosa notizia sul fronte calciomercato. Inter e Cagliari si sono incontrare e hanno quasi chiuso una trattativa per la prossima stagione. Nainggolan? No, Godin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il difensore è molto vicino al trasferimento in Sardegna, la trattativa è ben avviata a titolo definitivo.

L’uruguaiano non rientra più nei piani di Antonio Conte, il suo addio lascia spazio all’acquisto di Darmian, operazione già definita da diverso tempo. Godin ha parlato con il Cagliari ed è stato raggiunto l’accordo, si tratta anche di una scelta emozionale: la moglie del difensore, Sofia Herrera, è nata proprio a Cagliari e negli anni ’90 ha giocato il papà José Oscar. Godin al Cagliari, ci siamo quasi.