Calciomercato Inter, Vidal è arrivato a Milano: lunedì visite mediche e firma

CALCIOMERCATO INTER – Arturo Vidal può essere considerato un nuovo calciatore dell’Inter, grande colpo per l’allenatore Antonio Conte che riabbraccia un suo pupillo. Il centrocampista cileno è sbarcato a Milano con un volo privato decollato da Barcellona. Nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche, poi la firma del contratto. Per il calciatore è pronto un biennale da 5,5 milioni netti il primo anno, 6,5 il secondo, nessun indennizzo nei confronti del Barcellona con i blaugrana che hanno deciso di lasciarlo andare a parametro zero. Adesso l’ex Juventus dovrà raggiungere la migliore condizione fisica, poi sarà sicuramente un valore aggiunto.